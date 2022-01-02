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محمود عبدالعزيز: الشرف والشجاعة ومحاربة الفساد لا ينفع أن تكون موسمية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، من صمتوا على فساد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابقة، وانبروا حاليا لمهاجمة الدبيبة وحكومته.

وخاطب «عبدالعزيز» في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من وصفهم بالفرسان، والذين حثهم على أن تكون شجاعتهم في محاربة الفساد مستمرة وليست موسمية.

وقال في منشوره، «الشرف والشجاعة ومحاربة الفساد لا ينفع أن تكون موسمية يافرسان!!! خمس سنوات من فساد السراج ورهطه وأنتم تشاركونه ولم نسمع منكم استنكارا.. لم ننس».

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صحيفة الساعة 24

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