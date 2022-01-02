الراندي: لا أبعاد اجتماعية أو سياسية لواقعة إيقاف الوزيرة مبروكة توغي  

ليبيا – طالب وكيل وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية خيري الراندي بعدم الانجرار وراء ما أسماه بالشائعات التي من شأنها المساس بنزاهة هذه الحكومة.

الراندي أوضح في صتريحات لبوابة إفريقيا الإخبارية اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذه الشائعات تتعلق بما أثير حول واقعة إيقاف الوزيرة مبروكة توغي، منوهًا إلى أن هذا الموضوع ليست له أي أبعاد اجتماعية أو سياسية، وأنه يكن كل الاحترام لقبائل التبو العريقة.

ونفى الراندي إصدار الوزارة أي بيان بشأن الواقعة؛ لأن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفًا، وينبغى القيام بواجباتها وفقًا للقانون الذي يجب إحترامه والالتزام بأحكامه.

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