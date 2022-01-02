المرصد السوري يؤكد تصاعد التوتر بين المرتزقة السوريين وقادتهم في ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد التوتر بين المرتزقة السوريين وقادتهم داخل معسكرات طرابلس، بسبب الظروف المعيشية السيئة داخل المعسكرات، واستقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم الشهرية.

وأضاف المرصد نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن مشاجرات يومية تندلع بين المقاتلين السوريين وقادتهم، حيث يرسل المقاتلون ملاحظات صوتية لقادتهم، يناشدون فيها دفع أجورهم أو إعادتهم إلى سوريا بعد أن تحولت معسكرات طرابلس إلى سجون بعد منع المقاتلين الخروج منها.

جدير بالذكر أن المرصد قدّر عدد المرتزقة السوريون الذي جلبتهم تركيا إلى ليبيا بنحو 7000 مرتزق، لا يزالون يقيمون في معسكرات بطرابلس، رغم الدعوات الدولية لانسحابهم من ليبيا.

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