الراندي: ننفي إصدار وزارة الثقافة أي بيان بشأن واقعة إيقاف النائب العام الوزيرة

دعا وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة خيري الراندي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها ما وصفه بـ “المساس بنزاهة الحكومة بسبب ما أثير حول واقعة إيقاف وزيرة الثقافة”.

ونوه “الراندي” في تصريحات صحفية، إلى أن “موضوع إيقاف الوزيرة ليست له أي أبعاد اجتماعية أو سياسية، وأشار إلى الدور البارز الذي لعبه ديوان المحاسبة بتدقيقه وفحصه المستندات المالية الخاصة بمصروفات الوزارة وضبطه جملة من التجاوزات الإدارية والمالية”.

ونفى وكيل وزارة الثقافة إصدار وزارة الثقافة أي بيان بشأن واقعة إيقاف النائب العام وزيرة الثقافة، وقال “إن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفا وينبغي القيام بواجباتها وفقا للقانون الذي يجب احترامه والالتزام بأحكامه”.

وأضاف الراندي أن “الليبيين يجمعهم في هذا الوطن ماض مشترك يزخر بالعلاقات الإيجابية الودية التي يجب المحافظة عليها بتعزيز حق المواطنة الكاملة والمساواة التامة وتكافؤ الفرص وجعل الولاء الأول والأخير لله وللوطن والتخلي عن تلك النظرة الضيقة”.