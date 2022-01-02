الجهاني: الانتخابات لا يمكن أن تتم في يناير الحالي وقد تؤجل لعام كامل

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني وجود ما عبر عنه بالعديد من السيناريوهات التي هي محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في ليبيا.

الجهاني أوضح في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اطلعت عليها صحيفة المرصد أن الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في وقت سابق بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير الجاري غير مناسب في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون الإجراء سابقًا.

وأضاف الجهاني أنه من بين السيناريوهات التي يجرى النقاش حولها في الوقت الراهن إرجاء الانتخابات لنحو عام أو أكثر، حسب خارطة الطريق الجديدة التي تتوافق عليها الأطراف الليبية حاليًا، مع إمكانية تقديم الاستفتاء بشأن مشروع الدستور على الانتخابات.

وتابع الجهاني: إن هذا التقديم رفضه مجلس النواب في وقت سابق من خلال إقراره إجراء الانتخابات في حين كانت بعض الأطراف تطالب به.

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