وثائق تكشف قيمة الدعم الذي قدمه القذافي بملايين الدولارات للجيش الجمهوري الأيرلندي

كشف موقع أيريش سنترال عن حجم الدعم الذي قدّمه القذافي إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي كان يقود مواجهة مسلحة مع الحكومة البريطانية.

وبحسب الوثائق التي قدمتها دائرة الشرطة الوطنية لجمهورية أيرلندا إلى وزارة العدل في يونيو 1992، فإن القذافي أرسل شحنات أسلحة ومساعدات مالية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار، شملت أكثر من 1.5 مليون طلقة من عدة أنواع من الذخيرة، و560 بندقية هجومية من طراز “كلاشينكوف”، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ “سام -7″، وقاذفات صواريخ “آر بي جي”، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات “سيمتكس” البلاستيكية القاتلة تشيكية الصنع.

ويأتي دعم القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي بعد نعت رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، جون ميجور القذافي بالمجنون، متهماً إياه بالوقوف وراء تفجير لوكربي على طائرة بان أمريكان في ديسمبر 1988 والذي قُتل فيه 277 شخصاً.

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