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الارصاد: طقس ليبيا يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بامطار وانخفاض للحرارة في هذا الموعد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 02/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تتأثر أغلب مناطق ليبيا بمرتفع جوي يؤدي إلى إعتدال الأجواء خاصة في ما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء النهار حيث تتراوح مابين (17 – 20) مْ، وما بين (13 – 15) مْ على المرتفعات الجبلية, مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الجغبوب والمناطق المجاورة لها, مع ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي مع نهاية الاسبوع (بداية من مساء يوم الخميس)  بمنخفض جوي مصحوب بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة. والله أعلم.

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