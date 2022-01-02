بن عطية: الأمل في قضاء عادل يزيح عنا شبح النهب والسرقة

أكد حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، أن من لديه ملف سرقة أو اعتماد أو رشوة سيذهب معه إلى مكتب النائب العام.

وقال بن عطية في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عام 2022 يعني للبعض فتح حسابات جديدة وعقود جديدة ونهب بنكهة 22. يعني عصابات جديدة وغول جديد. يعني مزيد من الكراهية والحقد التعصب وبغض البشر”.

وأضاف “يعني تغير في المبادئ والثوابت. من الوصاية إلى الشرعية. من الأمانة إلى الرشوة والتبخبيخ، وقد يعني عند البسطاء أمل جديد وفرج قريب وروح مقاومة لمواجهة تقلبات القلوب”.

وتابع “هناك أقلام انقلبت من نقد الحاكم إلى ذقن للحاكم. ابحثوا عنهم قبل «فالطة جنيف» وبعدها. أين هم يسبحون؟، الأمل في الله.. ثم في قضاء عادل يزيح عنا شبح النهب والسرقة الذي استمر منذ سنين”.

واستطرد “عن نفسي أكرر الدعوة للمفتونين. من لديه ملف سرقة او اعتماد أو رشوة أو تجاوز أو تعدي على حقوق الناس. فسأذهب معه إلى مكتب النائب العام. امشي عدل يحتار عدوك فيك. وكل عام موفقين مسددين. يا أهل ليبيا الطيبين. ألا إن فرج الله قريب”.