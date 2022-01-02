بلدية بنغازي تُطلق الخطة التدريبية للعام 2022

أطلقت بلدية بنغازي الخطة التدريبية للعام 2022 للموظفين التابعين للقطاعات المتعددة، بمُختلف المجالات الفنية والإدارية في ختام المُلتقى السادس لمسؤولي التدريب بالمؤسسات والقطاعات العامة ببلدية بنغازي.

الملتقى الذي حضره أكثر من 40 مسؤول تدريب بالقطاعات العامة، تم خلاله إطلاق مشروع محو أمية الحاسب الآلي، وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ونشر جميع المناشط التدريبية التي تُنفّذ في جميع المؤسسات.

جدير بالذكر أن البلدية استعرضت خططاً جاهزة للتنفيذ من قبل بعض المؤسسات، والتي من شأنها دعم الأداء الوظيفي الإداري بالأقسام والمكاتب على مستوى البلدية.

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