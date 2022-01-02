الترهوني: إذا لم تجر الانتخابات في 24 يناير ستشكل حكومة جديدة

أكدت عضو مجلس النواب صباح جمعة، أن الانتخابات لا يمكن إجراءها حتى في 24 يناير، لأن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها السابق، ستكون قائمة وفقًا للتقارير التي وصلت إلى مجلس النواب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهات ذات علاقة بما فيها تقرير اللجنة البرلمانية.

جمعة وفي تصريحات لقناة “ليبيا تنتخب” قالت: ” إن مجلس النواب تسلم 6 تقارير بالخصوص، وتم استدعاء مجلس إدارة المفوضية لجلسة الاثنين المقبل، لمناقشة كل ما ورد في التقارير والطعون والمراكز التي تعرضت إلى سرقة البطاقات والتزوير في الهوية الليبية، فالتقارير دسمة وتحتاج إلى تداول ونقاش، بالإضافة إلى تقرير المفوضية”.

وأضافت “في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها الجديد 24 يناير، ستشكل حكومة جديدة، حيث إن المفوضية حددت موعدًا جديدًا للانتخابات دون علم مجلس النواب، بحكم أن لديهم شهر واحد فقط بعد تأجيل الانتخابات، وهذا يعتبر مخالف للمادة 43 قانون رقم (1) لسنة 2021”.

وتابعت جمعة، “اللجنة البرلمانية لخارطة الطريق ستعمل على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، والتشاور مع الأطراف المعنية، لوضع خارطة طريق جديدة يتم فيها الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل الدستور”.