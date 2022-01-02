الأرصاد: أجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد.

وأشار المركز في الملخص العام، إلى اعتدال الأجواء على معظم مناطق ليبيا، خاصة في ما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: أجواء غائمة إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور ضباب على المناطق الجبلية هذه الليلة وصباح الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار اليوم على الجغبوب والمناطق المجاورة لها.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ.

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