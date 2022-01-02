الدبيبة يلتقي السفير القطري

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبية صباح اليوم الأحد بمكتبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري.

وأكد السفير «رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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يشار إلى السفير القطري الذي تسلم مهام عمله الدبلوماسي منذ بضعة أسابيع، أجرى لقائين مؤخرا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

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