نجدة بنغازي تضبط قاتلًا في ظرف 4 ساعات فقط

العنوان – بنغازي

أعلن قسم شرطة النجدة في مدينة بنغازي أن تحريات النجدة تمكنت من كشف غموض جريمة قتل وتتمكن من ضبط الجاني خلال 4 ساعات فقط من وقوع الجريمة.

وأوضح قسم النجدة أنه أثناء قيام تحريات شُرطة النجدة بنغـازي بأعمال البحث والتحري المُكثفة بالمدينة واثناء تجوال دورياتها وجدت مركبة مصطدمة على متنها شخص مطعون.

وأضاف القسم أنه على الفور قام أعضاء التحريات بشُرطة النجدة بتجميع كامل المعلومات حول هذه الجريمة.

وأشار قسم النجدة إلى أنه خلال 4 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة تمكن أعضاء تحريات شُرطة النجدة من ضبط الجاني.

وأفاد قسم نجدة بنغازي أنه بالاستدلال معه اعترف بارتكابه للجريمة واتخدت كافة الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.