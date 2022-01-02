مهنى: الانقسام السياسي أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وأصبح يهدد وحدة وسلامة ليبيا

ليبيا – قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى إن مجلس النواب شكل اللجنة لرسم خارطة طريق للمرحلة القادمة في تاريخ ليبيا على خلفية الانقسام السياسي الذي أثر بشكل سلبي جدًا على حياة المواطنين وأصبح يهدد وحدة وسلامة ليبيا.

مهنى أشار وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت مرتين في طبرق وطرابلس لرسم معالم الطريق حتى تكون واضحة وعملية وشاملة للقادم.

ولفت إلى أن آخر مظاهر الانسداد تمثل في عدم القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت ستنهي هذا الانقسام.

وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة كل أصحاب القرار السياسي في ليبيا والتواصل مع كل من يمكنه أن يؤثر في هذا القرار، قائلًا: إن المواطن سيكون على علم بكل شيء من خلال الإيجازات الصحفية بشكل دوري وبعض التصريحات عندما يستدعي الأمر ذلك.

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