“مكافحة الأمراض” يُسجل 916 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 916 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6481 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 602، فقد سُجّل شفاء 690 حالة، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة على مستوى البلاد، 6 منها بالمنطقة الغربية، و5 بالمنطقة الشرقية، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 389650، منها 6960 حالة نشطة من بينها 128 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 376968 حالة، ووفاة 5722 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1872292 شخصاً منهم 851595 تلقوا الجرعة الثانية.

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