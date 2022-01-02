بويصير: شرط عدم حمل جنسية ثانية لمرشحي المنصب العام «تعسفي وغبى»

اعتبر المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية محمد بويصير، أن وضع القانون الليبي شرط عدم حمل أي جنسية أخرى غير الجنسية الليبية لمن يرشح نفسه للمنصب العام شرطا «تعسفيا وغبيا»، على حد قوله.

وقال «بويصير»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «الأردن فى تعديله الدستورى عام 2014 سمح بأن يكون رئيس الوزراء حاملا لجنسية ثانيه ورئيس الوزراء الأردنى السابق يحمل الجنسية الاأمريكية».

وأضاف «شرط عدم حمل جنسية ثانية لمن يرشح للمنصب العام شرط تعسفي غبى يحرم ليبيا من جهد كثير من أبنائها».