شركة الكهرباء: أعمال صيانة في مناطق مختلفة من ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في العديد من المناطق بالمناطق الغربية والشرقية من ليبيا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استبدال أسلاك ومحول معطوب بمحطة هراوة وعودة الكهرباء لمنازل المواطنين بالمنطقة السكنية حي الثلاثين وحي الكيش من قبل قسم التشغيل ومكاتب الصيانة السريعة بالدائرة.

وأشارت شركة الكهرباء أيضا إلى استبدال عازل الأبعاد وتركيب جنبر للدائرة البخارية شرق درنة جهد 30 ك.ف من قبل فنيي ومهندسي دائرة الجهد المتوسط درنه.

ولفتت شركة الكهرباء إلى استبدال الخلايا نوع (ميدلك فاكيوم ثابتة) متهالكة وخطرة بوحدات حلقية بمحطة شيل الزابطية التابعة لدائرة توزيع الهضبة كما تم تجهيز وشحن محطة مفتاح شليدة القديمة بمنطقة الهضبة البدري وذلك لتخفيف الأحمال عن محطة الميدلك القائمة وشحن كابل محطة الخزان الأبيض1من محطة 30 /11 طريق المطار بعد صيانته وإعادة اختباره من قبل فنيى ومهندسي دائرة توزيع الهضبة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى بدء العمل أمس السبت على استكمال الخط الجديد 11 ك ف والذي سيساهم في تحسين الجهد بمنطقة حوائز اللوز وطريق السلع، من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.