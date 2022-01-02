توصيات حول الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا حتى 30 ديسمبر

العنوان – طرابلس

أصدر المركز الوكني لمكافة الأمراض جملة من التوصيات حول الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا حتى 30 ديسمبر من العام المنصرم 2021.

وأوصى المركز بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.

وشدد على توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية لعودة فرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وطالب المركز باستمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

وأكد على دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.