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البابا: الأصلح اعتماد مشروع الدستور بدون استفتاء كقاعدة دستورية مؤقتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

إبراهيم البابا: الأصلح هو اعتماد مشروع الدستور الليبي كقاعدة دستورية مؤقتة

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، أن الاستفتاء على مشروع الدستور ملزم بعد إقراره من الهيئة.

وقال البابا في تصريح لقناة «ليبيا تنتخب»: “إن الاستفتاء على مشروع الدستور، من المفترض أنه ليس محل نقاش، خصوصاً بعد توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون الاستفتاء”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات إلا وفق قاعدة دستورية متوافق عليها من جميع الأطراف، والأصلح هو اعتماد مشروع الدستور الليبي كقاعدة دستورية مؤقتة إلى حين الاستفتاء عليه بكونه شرعي ومتوازن”.

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صحيفة الساعة 24

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