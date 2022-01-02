وزارة الصحة: 137 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ خلال 24 ساعة الماضية (137 حالة).

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية (15 حالة) فيما بلغ إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل (22 حالة).

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل (916) إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء (690) حالة فيما توفيت (12) حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 389650 حالة منها الحالات النشطة : 6960 والمتعافين : 376968 والٍوفيات: 5722 حالة.

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