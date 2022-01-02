الصليب الأحمر: مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، تقديم مساعدات نقدية ​لأكثر من 7200 عائلة نازحة في ليبيا الأسابيع الماضية، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «النازحين لا يزالون يعانون عواقب النزاع حتى بعد توقف القتال. والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد الأمر سوءًا»

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وتعهد الصليب الأحمر – حسب التغريدة – «بمواصلة الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفًا في ليبيا في العام 2022 لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم».

وقدمت المنظمة الإنسانية الدولية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، مساعدات إنسانية لـ647 عائلة متضررة في مناطق أبونجيم، زمزم وأبوقرين، مطلع ديسمبر الجاري. شملت المساعدات التي قُدمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، سلات غذائية ومواد نظافة؛ وذلك لدعم صمود هذه العائلات وفق البيان.

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