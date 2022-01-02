السايح يلتقي بوشناف في مقر المفوضية ويبحثا تداعيات تأجيل العملية الانتخابية

العنوان – طرابلس

ذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن رئيس المفوضية عماد السايح استقبل اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

وأكدت المفوضية عبر موقعها الرسمي أن الطرفان بحثا خلال الاجتماع في ديوان مجلس المفوضية تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

واستعرض السايح وبوشناف مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة المقبلة.

وأكد بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات

واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، مشددين على الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، وضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيًا كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة المقبلة.