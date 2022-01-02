مركز مكافحة الأمراض يحث المواطنين على أخذ لقاح كورونا حرصًا على سلامتهم

ليبيا – أفاد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس بأنه سيتم العمل بالبروتوكول الصحي المعمم بالمنافذ، وقد يكون هناك تعديل طفيف بخصوص الداخلين للبلاد.

الدغيس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أوضح أن الإجراءات في المنافذ مستمرة بضرورة إبراز التحليل والتطعيمات وغيرها، قائلًا: إن المتحور أوميكرون موجود في ليبيا ومنتشر في أكثر من 100 دولة وسيحل محل المتحور دلتا.

وأضاف أن اللجنة المنبثقة عن المركز ووزارة التعليم جهزت بروتوكولًا صحيًا خاصًا بالتعليم العالي والعام، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تطعيم الطلبة فوق سن 12 سنة داخل المدارس ويتطلعون للتعاون مع أولياء الأمور للوصول إلى نسبة 70%.

وحث نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين على أخذ التطعيمات حرصًا على سلامتهم وتخفيفًا لحدة المرض من الفيروس المعروف بسرعة الانتشار، وفق قوله.

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