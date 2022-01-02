السايح يبحث مع بوشناف تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن اللقاء استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والتحديات القانونية والموضوعية التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة وضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيّاً كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.

من جانبه جدد بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمناً الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات، حيث دعا الطرفان الجميع للتحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.

يُذكر أن رئيس المفوضية الانتخابية عماد السائح سيُقدّم إحاطة أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل، بعد أن اقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير المقبل.

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