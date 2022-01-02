بليحق يؤكد حضور السايح لجلسة مجلس النواب غدا

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح لوكالة الأناضول إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، سيحضر الجلسة المقرر عقدها غدا، مضيفا أن هذه الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة سير العملية الانتخابية، وأبرز ما واجههم هذا العام من عقبات ومعرقلات في سبيل تحقيق رغبة الليبيين بإنجاح انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وما سيعملون على تحقيقه بحلول الموعد الجديد.

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