الفقيه: لجنة خارطة الطريق ستضع جدول أعمال بالتنسيق مع الرئاسي ومجلس الدولة

ليبيا – قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق سليمان الفقيه إن اللجنة عقدت أمس السبت أول اجتماع لها بمقر ديوان مجلس النواب في طرابلس.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، أوضح أن اللجنة ستبحث وضع جدول أعمال لها، بالتنسيق مع كل من المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة الاستشاري، وهيئة صياغة الدستور.

وأشار الفقيه إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف المشاركة في رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الخلافات بين مؤسسات الدولة بشأن قوانين الانتخاب ودور القضاء في هذا الاقتراع.

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