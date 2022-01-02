افتتاح مشغل للحياكة النسوية بجالو بتمويل من شركة نفطية ألمانية

افتُتح في واحة جالو مشغل للحياكة النسائية بشراكة بين مفوضية المجتمع المدني بلدية جالو، وكلٍ من منظمة النهضة النسائية وشركة إنترشال النفطية الألمانية، وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت مفوضية المجتمع المدني أن المشغل الذي افتُتح السبت يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، لتمكين المجتمع المدني وخاصة الفئات النسوية، حيث سيتحمّل مكتب المفوضية بجالو مسؤولية إدارة المشغل لصالح العاملات فيه.

جدير بالذكر أن المؤسسة النفطية دشنت عدداً من المشروعات في محيط مناطق عملياتها النفطية، في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية.

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