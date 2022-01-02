الدرسي: الجلسة المقبلة ستشهد تقديم المفوضية للبرلمان أسباب تأجيل الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن الجلسة المقبلة ستشهد تقديم المفوضية العليا للانتخابات إحاطة حول أسباب تأجيل الانتخابات، رغم أن رئيسها ليس لديه ما يقدمه.

وكشف الدرسي في تصريحات متلفزة، أن سبب استدعاء السايح للبرلمان هو تفسير كلمة القوة القاهرة، إذ أجمع جميع النواب على ضرورة استدعائه لتفسير تلك الكلمة المبهمة، رغم عدم وجود أي مانع في جميع اللجان الانتخابية وتسليم أكثر من مليونين وثمانيمئة مواطن بطاقات انتخابهم.

وقال الدرسي إن ما يقصده السايح بهذه القوة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت مرارا بفرض عقوبات على المعرقلين للانتخابات، لكن بعد تأجيلها فوجئ الجميع بصمت رهيب من الإدارة الأمريكية.

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