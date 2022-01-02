“الكهرباء” تعلن تعرّض 7 أبراج نقل في أوباري لاعتداء تخريبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض 7 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جهد 66 ك.ف، خلف المشروع الزراعي أوباري من الناحية الشمالية، للعبث والتخريب ممن نعتتهم بـ”معدومي الضمير”.

وأوضحت الشركة أن الأبراج باتت معرضة للسقوط في أي لحظة، ويعمد المخربون إلى إزالة بعض القوائم والدعامات الحديدية المتصلة بهيكل الأبراج؛ لإضعاف قدرتها على الصمود في وجه الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي يؤدي لانهيارها فيما بعد، ليتم استغلالها في عمليات التخريد غير القانونية.

وتعاني شركة الكهرباء من اتساع دائرة التعديات على أصول وخطوط نقل الطاقة الخاصة بشبكتها، الأمر الذي يؤدي في الغالب لقطع التيار الكهربائي على المنازل والمزارع.

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