الزغيد: سنوصي بإعادة قانون هيكلة مجلس القضاء إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان

قال عضو اللجنة النيابية لمراجعة قانون إعادة هيكلة الأعلى للقضاء إبراهيم الزغيد، إن قانون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر أو يُعمم بصفة رسمية، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد الزغيد، في تصريحات صحفية، أن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون اجتمعت 3 مرات عبر تقنية الفيديو، ولدينا اجتماع آخر صباح الغد الإثنين قبل انعقاد الجلسة، لوضع تقريرنا النهائي حول القانون، ومن ثَمّ تسليم كل ملاحظاتنا إلى رئاسة البرلمان.

وتابع:” سنوصي بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، مع ملاحظاتنا عليه، لتعمل على تصويب ما به من ملاحظات”.

وشدد على أن اللجنة التشريعية بالمجلس هي المختصة بإعداد المُقترحات وتعديل القوانين والقرارات التي تصدر عن البرلمان.