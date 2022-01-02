الإفراج عن وزيرة الثقافة مبروكة توغي

أكدت وكالة الأنباء الليبية الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، اليوم الأحد، بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

ونقلت الوكالة عن مستشار الوزيرة طارق الجحاوي تأكيده نبأ الإفراج عن توغي، المتهمة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ، مشيراً إلى عزمه رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطياً، على حدّ قوله.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، احتجاز الوزراء “استناداً لقوانين بالية”، بعد تكليف وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن بمتابعة الملف مع الجهات القضائية.

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