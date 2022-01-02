إدارة القضايا: المفوضية تخاذلت ولم تطلب منا تمثيلها إلا قبل يوم واحد من بداية الطعون

نفت إدارة القضايا صحة ماقدمته المفوضية العليا للانتخابات لمجلس النواب عن ضياع حقوقها في الطعون بسببها.

إدارة القضايا، وفي كتاب لها ممهور باسم رئيسها خليفة الجهمي، قالت: “قانون انتخاب الرئيس خول المفوضية عبء الدفاع عن نفسها وتمثيل من يفوضه رئيسها أمام لجان الطعون بغض النظر عنا، والمفوضية اتخذت من فروعها مواطن لاعلان جميع الطعون لديها دون إدارة القضايا”.

وتابعت: “المفوضية تخاذلت ولم تطلب منا تمثيلها إلا قبل يوم واحد من بداية الطعون، وكاتبنا المفوضية بضرورة وضع آلية بيننا للعمل لكنها لم تهتم او تولي أي اهتمام، وموقف المفوضية كان سلبيا ولم تتجاوب معنا لوضع آلية تلقي المعلومات والبيانات للدفاع عنها في الطعون والاستئناف”.

وأضافت: “استجابة المفوضية كانت معدومة ومتخاذلة ومتقاعسة وأخلت بالمصلحة العامة، والمفوضية اختارت سياسة الهروب للأمام ولم تقم بمواجهة الحقيقة حتى تتمكن الجهات المعنية من علاج أوجه القصور”.