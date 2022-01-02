الصحة: 137 من مصابي كورونا يخضعون للعناية الفائقة

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ خلال 24 ساعة الماضية 137 حالة.

وأكدت الوزارة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية 15 حالة فيما بلغ إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل 22 حالة.

وفي السياق أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 690 حالة فيما توفيت 12 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 389650 حالة منها الحالات النشطة : 6960 والمتعافين : 376968 والٍوفيات: 5722 حالة.