السلطات المصرية تمنع الليبيين الحاملين “للجواز الأخضر” من دخول أراضيها

أفاد مصدر ببلدية طبرق، أن السلطات الليبية والمصرية، منعت التنقل بين البلدين باستخدام جوازات السفر الخضراء، منذ بداية العام الجاري 2022 .

وأكد المصدر، أن السلطات في المنفذ البري امساعد، باتت تشترط استخدام جواز السفر الالكتروني الحديث الذي يحوي الرقم الآلي المفعل للدخول إلى الأراضي المصرية، مشيراً لإرجاع المواطنين الذين يحملون الجواز الأخضر، الذي “لا يحمل رقماً إلكترونياً ويتم إصداره بشكل يدوي من مراكز الجوازات” من المنفذ.

يذكر أن اصدار الجوازات الالكترونية الحديثة في ليبيا، شهد أزمة أدت لازدحام كبير أمام مراكز الاصدار التابعة لإدارة الجوازات، قبل أن تنفرج الأزمة جزئياً، مع توسيع منظومة الحجز، واستحداث مراكز جديدة.

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