السيفاو يبارك لموظفي المعاهد الفنية والمتوسطة قرار الزيادة

أفادت وزارة التعليم التقني والفني بأنها ستقوم بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر للموظفين بالمعاهد الفنية والمتوسطة متضمنة الزيادة الجديدة، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

وهنأ الوزير، يخلف السيفاو، جميع المعلمين والموظفين بتنفيذ هذا القرار وفق القانون رقم أربعة لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب والذي يقر زيادة رواتب المعلمين.

قال السيفاو، وبعد قرار الزيادة إن على جميع المعلمين تحمل المسؤولية لرفع مستوى التعليم في ليبيا والنهوض به، من أجل التأسيس لتعليم فني عصري يواكب التطورات التي يشهدها العالم حاليا، بحسب قوله.

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