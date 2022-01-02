المسلاتي للكبير والدبيبة: قرارات منح الإذن لمؤسسة النفط تشكل جرائم اقتصادية

طالب رئيس ديوان المحاسبة طرابلس بالإنابة علاء المسلاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير بإيقاف كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بمنح الإذن لمؤسسة النفط، مؤكداً بأنها تشكل جرائم اقتصادية وفقاً للتشريعات النافذة.

وأشار المسلاتي، خلال المراسلة إلى مراسلة مجلس إدارة المؤسسة إلى وزارة المالية بخصوص تحديد ترتيبات سيتم اتباعها خلال 2022 والموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها.

وتابع: “مع الإشارة إلى التحقيقات الجارية التي يقوم بها الديوان بخصوص التصرفات غير القانونية التي ترتب فيها التفريط في أموال ليبيا وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع مؤسسة النفط متمثلة في رئيسها عن تحصيل الضرائب والاتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية اعتباراً من أكتوبر 2020 حتى تاريخه والتي انبثق عنها كتاب الديوان بخصوص سحب قرار منح الإذن للمؤسسة في تمويل بعض المشروعات بإستعمال حصيلة الضرائب والأتاوات المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز ولم يتبين ما يفيد التقيد به”.