وزير خارجية إيران الأسبق: فيلق القدس ساعد ثوار ليبيا عام 2011

كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني السابق علي أكبر صالحي عن حضور فيلق القدس في ليبيا، وتقديم خدمات لمجموعة ليبية لم يكشف هويتها تحت غطاء الهلال الأحمر الإيراني.

وقال «صالحي»، في مقابلة نشرتها صحيفة “خراسان”، أنه خلال زيارته إلى ليبيا في عام 2011، أي في خضم الثورة في ليبيا، رأى أن “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني” قد ساعد جرحى الثوار خلال الحرب الأهلية الليبية.

وتابع، أنه قام بإحداث مرافق بمساعدة الهلال الأحمر الإيراني، إلا أنه لم يكشف نوع هذه المرافق، ولماذا استخدم فيلق القدس الهلال الأحمر؟ كما لم يشر إلى الجهة التي ساعدها فيلق القدس.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري قاسم سليماني، بواسطة مسيرة أميركية بالقرب من مطار بغداد.

كما اعترف صالحي بدور سليماني في تعيين السفراء في شمال إفريقيا، فضلًا عن السفراء في دول خاصة في المشرق العربي، موضحًا أنه من أجل تعيين سفير إيران في ليبيا وتونس، كان يجب أن يجتمع مع سليماني للتنسيق معه، وتم آنذاك تعيين بيمان جبلي، المدير الحالي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، سفيرًا لطهران لدى تونس، وحسين أكبري سفيرًا لدى طرابلس، بعد موافقة سليماني على تعيينهما.