وفاة عبد المولى لنقي أحد رجالات السياسة في العهد الملكي لليبيا

توفي اليوم الأحد في مدينة بنغازي، النائب والوزير إبان فترة الحكم الملكي لليبيا، عبد المولى لنقي عن عمر ناهز 92 عاما.

وشغل لنقي عدة مناصب وزارية، ففي حكومة عبد المجيد العبار تولى حقيبة الصحة، بينما كلف وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومات محمد الصيد ومحمود المنتصر الثانية وحسين مازق، كما فاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة البركة بمدينة بنغازي خلال الفترة من 1960 إلى 1964.

ووقع لنقي على عقود إنشاء المدينتين الرياضيتين في العاصمة طرابلس وبنغازي أثناء شغله لحقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن تم قبول طلب ليبيا باستضافة الدورة العربية الخامسة، التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر العام 1969.

وعرف عن لنقي اهتماماته الثقافية إلى جانب السياسية، فقد أسس مكتبة قورينا ببنغازي، ودار ليبيا للنشر خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

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