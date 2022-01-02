مجلس إدارة مؤسسة النفط: لسنا طرفاً في قرارات صنع الله بتغيير إدارات الشركات

خاطب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بخصوص قرارته الصادرة الأيام الماضية بشأن تسمية لجان إدارة من كل من شركة أكاكوس ومليتة وسرت والتقنية وتموين الحقول .

حيث أكدو أن “قراراته الصادرة ليسو طرفاً بها لأنها لم تعرض عليهم في اجتماع مجلس الإدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة كما هو معمول به خلال السنوات السابقة مع صدور قرارات مضادة لقراراته صادرة من طرق وزارة النفط مع إخلاءهم المسؤولية من أي تبعات جراء هذه القرارات الفردية والتي لا يتحمل المجلس أي تبعات قانونية لذلك”.