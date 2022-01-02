العنوان-طرابلس

قالت وكالة الأنباء الليبية أنه تم، اليوم الأحد، الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، وذلك بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مستشار الوزيرة طارق الجحاوي تأكيده نبأ الإفراج عن توغي، المتهمة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ.

وأشار الجحاوي إلى عزمها رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطياً، على حدّ قوله.