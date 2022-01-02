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“مازن” يبحث الربط المعلوماتي لوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مدير مركز المعلومات والتوثيق البهلول شنانة، خطة ميكنة وزارة الداخلية، وربط مديريات الأمن، ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث الجنائية على مستوى ليبيا، لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، مناقشة الصعوبات التي تواجه المركز، ووضع الحلول بما يساهم في الرقي بمستوى أداء وزارة الداخلية فنياً وتقنياً.

وشرح شنانة، الخطط التي يقوم بها مركز المعلومات والتوثيق من ربط لمديريات الأمن، والأنظمة الإدارية والأرشفة الإلكترونية لكافة مكونات الوزارة، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز وإدخال التقنية الحديثة في العمل الأمني والشرطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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