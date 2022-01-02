المرتزقة خارج ليبيا.. حلم الليبيين بداية العام

عملت لجنة 5+5 على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات ولقاءات على الصعيدين المحلي والدولي، وبالفعل خرجت مجموعة من المرتزقة، وعادت مجموعة جديدة إلى الساحة رغم كل المساعي الحثيثة لإخراجهم وطردهم من الأراضي الليبية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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