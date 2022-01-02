الحاسي يتابع مع نقيب عام التعليم الوضع الراهن للعملية التعليمية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي اليوم الأحد اجتماعاً مع نقيب عام التعليم، للبحث في الوضع الراهن للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي والمشاكل التي بدأت بالظهور ومنها عدم توفر الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ونقابة المعلمين لمتابعة ومعالجة هذه المشاكل.

وأستعرض الحاسي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أثناء متابعتها لملف التعليم بجميع جوانبه، وأوضح بأن الهيئة تتابع وبشكل دائم ملف التعليم ويعتبر من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص من الهيئة.

كما بيّن النقيب العام لقطاع التعليم بأن النقابة تسعى من خلال تواصلها مع جميع الجهات لتحسين العملية التعليمية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.