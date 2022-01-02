كرموس: مجلس الدولة سيعمل مع البرلمان على إعداد خارطة طريق جديدة

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن اجتماع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مع أعضاء بالمجلس الاستشاري، جرى اليوم الأحد، وشهد توافقا في الرؤى بين الطرفين.

وأكد كرموس في تصريحات لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، أن هناك توافقا في الرؤى بين مجلسي النواب والدولة فيما يخص المسار الدستوري، ولكن الأهم من ذلك الجانب القانوني.

وتابع: “سنعمل مع مجلس النواب على إعداد خارطة طريق تشمل عدة مراحل، كالمسار الدستوري والمصالحة الوطنية والسلطة التنفيذية”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب شكل لجنة لإعداد خارطة الطريق بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وعقدت اللجنة اجتماعين أحدهما في طبرق والآخر في طرابلس أمس السبت، وانتهت إلى التواصل مع كافة الأطراف من أصحاب القرار السياسي في ليبيا.