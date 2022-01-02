إدارة القضايا: استجابة مفوضية الانتخابات كانت معدومة وأخلت بالمصلحة العامة

اعتبرت إدارة القضايا، أن قول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن الإدارة لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، بعد أن ساهمت بشكل مقصود أو غير مقصود في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون، هو اتهام دون أي دليل.

وردت الإدارة على المفوضية بالقول، إن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب خولها الدفاع عن نفسها، وتمثيل من يفوضه رئيسها أمام لجان الطعون، كما أن المفوضية اتخذت من فروعها موطناً لإعلان جميع الطعون لديها دون إدارة القضايا .

وأضافت إدارة القضايا، بأن المفوضية تخاذلت ولم تطلب من الإدارة تمثيلها إلا قبل بداية الطعون بيوم واحد، كما أن الإدارة خاطبت المفوضية لوضع آلية للعمل، لكنها لم تول اهتماما أو ترد على الخطاب بالرغم من تسلمها له.

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