فريق نزع الألغام يبدأ إزالة قواذف ومخلفات الحروب

أفادت وزارة الداخلية بتمكن فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب من إزالة عدد من القواذف ومخلفات الحروب، من مدرسة شهداء السواني بمنطقة الجفارة، ضمن الحملة القائمة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمنطقة الجفارة.

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