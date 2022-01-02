مصر وليبيا تمنعان السفر إلى القاهرة بالجواز الأخضر

قال رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق محمد العرضاوي، إن السلطات الليبية والمصرية قد منعت السفر إلى مصر بالجواز الأخضر اعتبارا من بداية العام الجديد 2022.

وبحسب بيان صادر عن المجلس البلدي لبلدية طبرق، اليوم الأحد، فإن محمد مصطفى العرضاوي رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر بالبلدية، أكد أن السلطات المصرية والليبية قد منعت السفر إلى مصر بالجواز الأخضر اعتباراً من بداية العام الجديد 2022.

وأضاف العرضاوي، أن المسافر إلى مصر عليه أن يكون لديه جواز أزرق إلكتروني وأن يكون الرقم الآلي مفعل .

ولفت إلى أن اللجنة لا تتحمل المسؤولية في سفر أي مواطن لديه جواز أزرق الرقم الآلي غير مفعل ويتم إرجاعه من منفذ امساعد البري.