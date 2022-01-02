بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة الليبية

العنوان-موسكو

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قضية التسوية السياسية للأزمة الليبية في مباحثات هاتفية، اليوم الأحد.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية جاءت المباحثات بين بوتين وأردوغان بمناسبة حلول العام الجديد، حيث استعرضا النتائج الرئيسية للتعاون الثنائي، وأعادا التأكيد على النية في زيادة تكثيف الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وتركيا.

وتطرق بوتين وأردوغان خلال الاتصال إلى القضايا الدولية، بما فيها قضايا التسوية السورية والليبية والوضع في منطقة القوقاز والمقترحات الروسية حول وضع اتفاقات رسمية تضمن بشكل قانوني أمن روسيا الاتحادية.

وجاءت محادثات بوتين وأردوغان، بعد حدوث أول تقارب من نوعه بين تركيا وشرق ليبيا على خلفية زيارة وفد برلماني قبل أسبوعين أنقرة، في حين تعزز موسكو حضورها في غرب ليبيا بعدما أعلنت استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في طرابلس وبنغازي قريبًا.

لكنّ البلدين لا يزالان متمسكين بخروج متزامن للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وهي أكبر معضلة في وجه تعزيز الاستقرار بكامل ربوع البلاد، بعد مباحثات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تم إجراؤها في كل من أنقرة وموسكو الشهر الماضي.