رصد طائرة استطلاع أميركية قبالة الساحل الليبي

رصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي المختص برصد الحركة الجوية، طائرة الاستطلاع لوكهيد EP-3E “Aries II” “160764” التابعة للبحرية الأميركية، وهي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا.

وأضاف الموقع، أن الطائرة التي انطلقت من خليج سودا على الساحل الشمالي الغربي لليونان، قامت بمهمات مماثلة خلال الأسبوع الماضي، مضيفا بأن القيام بهذه المهام يعد أمرا معتادا فوق ليبيا.

وأشار الموقع، إلى أنه تمكن من تتبع الطائرة لبضع دقائق أثناء عملها في وسط البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، لافتا إلى أن تجهيزات الطائرة تصّعب من تتبعها إلا في مرحلتي الإقلاع أو الهبوط.

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