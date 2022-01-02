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هدف هيئة الاستثمار هو تشجيع رؤوس الأموال على إقامة مشروعات استثمارية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعمل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على تشجيع المشاريع الوطنية والخارجية في ليبيا، بما يحقق تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

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قناة ليبيا

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