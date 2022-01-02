هدف هيئة الاستثمار هو تشجيع رؤوس الأموال على إقامة مشروعات استثمارية

تعمل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على تشجيع المشاريع الوطنية والخارجية في ليبيا، بما يحقق تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا